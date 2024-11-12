Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty CP Công nghệ và đầu tư Evertech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty CP Công nghệ và đầu tư Evertech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, năng lượng.
Phân tích nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu các giải pháp tự động hóa phù hợp.
Chuẩn bị tài liệu, thuyết trình và trình bày các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng
Xử lý các yêu cầu từ khách hàng, lên báo giá, hợp đồng, liên hệ và làm việc với các đối tác
Đàm phán thương lượng, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Thu thập và phân tích thông tin thị trường, đối thủ, đối tác

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Điện tử, hoặc các ngành nghề liên quan.
Có 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng cho các khách hàng thuộc khối công nghiệp nặng (Nhiệt điện, luyện kim, lọc hóa dầu, xi măng, khai khoáng,...) hoặc KH nhà nước tư vấn, kỹ thuật tự động hóa.
Hấp thụ nhanh kiến thức về các hệ thống tự động hóa, các thiết bị, phần mềm điều khiển tự động.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán thương lượng hiệu quả.
Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Lương cứng từ 15 đến 20 triệu/tháng
Chế độ công tác: Tiền ăn - ở - di chuyển, tiền công tác phí hàng ngày => Thu nhập lên đến 35 triệu
Thưởng doanh số
Tháng lương thứ 13, thanh toán phép năm
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...
Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (24 mục phúc lợi):
Chế độ nghỉ mát, liên hoan quý, sinh nhật, ốm đau (bản thân + người thân ốm), khám sức khỏe.
Thưởng các dịp lễ tết (tết Nguyên Đán, 30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương lịch,...), thưởng thâm niên (ngày phép, quà 5 năm, 10 năm)
Quà các dịp Tết trung thu, Tết thiếu nhi, thưởng thành tích học tập tốt cho con em CBNV...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, sếp có tâm có tầm.
Cơ hội được làm việc với các chuyên gia công nghệ đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới (Nhật, Đức, Mỹ,...)
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phát triển bản thân ở trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc: Sáng từ 8h-12h, chiều từ 13h-17h, Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN) hoặc theo lịch công tác.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa MHDI số 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

