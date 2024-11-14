Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty TNHH Kỹ Thuật NK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT5 - 1B - 29 - KĐT MỚI ĐẠI KIM - P.ĐẠI KIM, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm phụ trách các Khách hàng lớn, quan trọng, gồm: Khách hàng IKA, khách hàng Loại A ( Tier A ) và khách hàng loại B ( Tier B ) của công ty theo ngành công nghiệp được giao

- Tiến hành chăm sóc, tư vấn, nhận yêu cầu, báo giá và theo dõi đơn hàng

- Đàm phán và thống nhất chốt đơn hàng

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng lớn mới trong ngành công nghiệp được giao phụ trách

- Lên kế hoạch viếng thăm và tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng tại nhà máy.

- Phối hợp với bộ phận dự án để tham gia các dự án lớn, chào thầu.

- Tham gia tổ chức hội thảo Seminar theo kế hoạch

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người Quản lý trực tiếp hoặc Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa, điện – điện tử

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan thiết bị và hệ thống đo lường tự động các hãng: Endress+Hauser, Alfa laval, Rotork, Danfoss, Rockwell Automation, Beckhoff.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm

Endress+Hauser, Alfa laval, Rotork, Danfoss, Rockwell Automation, Beckhoff.

- Có kĩ năng phát triển kinh doanh và tạo liên hệ thân thiết với khách hàng

Có kĩ năng phát triển kinh doanh và tạo liên hệ thân thiết với khách hàng

- Chủ động, sáng tạo, chăm chỉ, trung thực.

- Giao tiếp Tiếng Anh thành thạo

-Nam có độ tuổi từ 26 đến 34

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tùy vào khả năng kinh doanh (KHÔNG GIỚI HẠN), làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Thu nhập tùy vào khả năng kinh doanh (KHÔNG GIỚI HẠN)

- Phát triển nghề nghiệp rộng mở với nhiều vị trí và cấp quản lý:

Phát triển lên “QUẢN LÝ KINH DOANH DỰ ÁN”

- Cơ hội được đào tạo ở nước ngoài (ASIA: Singapore, Thailand, China,..; EU: Đức, Thụy Sỹ,..), được tham gia các khóa training chuyên ngành phục vụ cho công việc.

Cơ hội được đào tạo ở nước ngoài (ASIA: Singapore, Thailand, China,..; EU: Đức, Thụy Sỹ,..), được tham gia các khóa training chuyên ngành phục vụ cho công việc.

- Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách của công ty. Tham gia: Team building quý, chương trình Thiện nguyện, Du lịch và Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Được tăng lương hàng năm theo quy định.

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe theo quy định do Công ty đóng. Làm đủ 3 năm sẽ được mua bảo hiểm sức khỏe VBI, thêm 3 năm nữa sẽ mua cho 1 người thân, đủ 3 năm tiếp theo sẽ mua cho người thân thứ 2 (tối đa 2 người thân).

- Các ngày nghỉ Tết, lễ, ngày phép theo quy định Nhà nước.

- Thưởng vào các ngày lễ lớn: 1/1; 2/9; 30/4&1/5

1/1; 2/9; 30/4&1/5

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật NK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin