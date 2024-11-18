Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh thu, lợi nhuận của phòng Kinh doanh thiết bị điện.

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của nhãn hàng.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng ngành hàng thiết bị điện.

Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo về thị trường với Tổng giám đốc

Phối hợp với bộ phận Marketing trong các kế hoạch Marketing cho ngành hàng thiết bị điện

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

Thực hiện các công việc các theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các ngành;

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng thiết bị Điện, điện máy, điện gia dụng ở các nhà phân phối.

Có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Kỹ năng:

Có kỹ năng quản lý, phát triển khách hàng và thị trường

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Kỹ năng tổ chức, quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng:

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm như tết Dương lịch, Âm lịch, sinh nhật công ty,...

- Thưởng kết quả kinh doanh theo commision

- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

2. Lương và chế độ khác

- Du lịch

- Phụ cấp

- Công tác phí

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

- Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm

3. Bảo hiểm các loại:

- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH (theo bậc lương BHXH của Công ty quy định), BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, sinh nhật, hiếu hỉ...

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp AON Care

4. Địa điểm và môi trường làm việc:

- Làm việc tại văn phòng HN, 11 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy.

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ.

- Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin