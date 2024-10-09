Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà GCHP, Lê Hồng Phong (Cạnh trường Trần Phú), Hải An

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán:
- Lập kế hoạch và đôn đốc kế hoạch thanh, quyết toán hợp đồng tại các dự án khách sạn.
- Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng do các nhà thầu, làm báo cáo trình Giám đốc Ban phê duyệt HS hoặc phản hồi các các bên về Hồ sơ.
- Đầu mối công tác thanh quyết toán HĐ của dự án với các ban liên quan."
Quản lý hợp đồng:
- Kiểm tra cung cấp các đầu mục khối lượng phục vụ cho các phòng ban trong việc xác định giá trị hợp đồng.
- Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng, báo cáo xác nhận khối lượng thực hiện tại hiện trường với khối lượng theo thiết kế; phản ánh kịp thời kết quả tính toán cho người có thẩm quyền khi thấy có sự chênh lệch, khác biệt lớn về khối lượng thực tế và thiết kế.
- Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty.
- Phối hợp với các phòng KSCL, các nhà thầu cập nhật điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh trong từng giai đoạn thi công.
- Phối hợp với phòng KSCL kiểm tra mức độ hợp lý giữa khối lượng hoàn thành với hồ sơ chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành cơ điện
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm quản lý kế hoạch, tiến độ dự án."
Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Trên 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ điện hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kiểm soát khối lượng về các công trình hạng 1.
Kiến thức:
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Hiểu biết sâu về MEP; đọc bản vẽ thiết kế;
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Hiểu biết về công tác thi công các dự án Khách sạn, Nhà cao tầng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
- Lương tháng 13 bằng từ 1-3 tháng lương thỏa thuận.
Thưởng:
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội

