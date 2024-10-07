Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia lập hồ sơ đấu thầu.

- Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán theo từng giai đoạn của các thầu phụ, tổ đội thi công.

- Tổng hợp, báo cáo lũy kế khối lượng vật tư, giá trị thanh toán của các NCC, thầu phụ, tổ đội thi công.

- Các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp;

- Kinh nghiệm: 3-5 năm;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc (AutoCad, Revit, ...);

- Sử dụng thành thạo phần mềm Dự toán G8, F1;

- Có kinh nghiệm tham gia đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Soạn thảo công văn, hồ sơ năng lực, hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

- Có am hiểu về Các tiêu chuẩn, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- Tính cách: trung thực, cẩn thận, kiên trì, chịu được áp lực cao;

Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tùy theo tình hình kinh doanh.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc.

- Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe, đồng phục. Khám sức khỏe hằng năm.

- Chế độ hiếu hỷ (sinh nhật, mừng cưới, mừng sinh con, ...)

- Các hoạt động nội bộ, câu lạc bộ thể thao (bóng đá, cầu lông) và các sự kiện như Company trip, Year-end party, thiện nguyện, chia sẻ chiều thứ 7...

- 12 ngày phép và nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.