Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia lập hồ sơ đấu thầu.
- Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán theo từng giai đoạn của các thầu phụ, tổ đội thi công.
- Tổng hợp, báo cáo lũy kế khối lượng vật tư, giá trị thanh toán của các NCC, thầu phụ, tổ đội thi công.
- Các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp;
- Kinh nghiệm: 3-5 năm;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc (AutoCad, Revit, ...);
- Sử dụng thành thạo phần mềm Dự toán G8, F1;
- Có kinh nghiệm tham gia đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Soạn thảo công văn, hồ sơ năng lực, hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
- Có am hiểu về Các tiêu chuẩn, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Tính cách: trung thực, cẩn thận, kiên trì, chịu được áp lực cao;
Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tùy theo tình hình kinh doanh.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc.
- Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe, đồng phục. Khám sức khỏe hằng năm.
- Chế độ hiếu hỷ (sinh nhật, mừng cưới, mừng sinh con, ...)
- Các hoạt động nội bộ, câu lạc bộ thể thao (bóng đá, cầu lông) và các sự kiện như Company trip, Year-end party, thiện nguyện, chia sẻ chiều thứ 7...
- 12 ngày phép và nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA
