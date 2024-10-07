Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Tổ hợp CNC Hanoi Telecom, ICT Park, Lô E4 – Km 27+300, Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Khai báo, triển khai kênh truyền VPN/Internet trên môi trường mạng DC VXLAN/EVPN Xử lý sự cố kênh, sự cố mạng DC Thực hiện các kế hoạch tác động, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị mạng lưới trong DC Thực hiện mở rộng, nâng cấp mạng lưới thseo kế hoạch chung được đề ra của phòng Quản trị mạng. Rà soát mạng lưới định kỳ, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng mạng, cải thiện hiệu quả sử dụng mạng lưới Tham gia đào tạo, trau dồi kinh nghiệm vận hành cho các kỹ sư vận hành mức 1

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc CNTT.

+ Nắm tốt các kiến thức về giao thức mạng IP Layer 2, Layer 3 (STP,LACP,M-LAG,OSPF,BGP).

+ Có kiến thức về các công nghệ network mới trong DC là một lợi thế: VXLAN, EVPN, Automation.

+ Có kinh nghiệm từ 3-5 năm quản trị hệ thống mạng ISP, hoặc mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.

+ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản, trao đổi công việc với đối tác nước ngoài qua email, chat.

+ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ network như CCNA, CCNP, AWS hoặc tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương 01 năm/lần.

- Hỗ trợ ăn trưa, xe đưa đón, trang bị máy tính/laptop cho công việc.

- Nghỉ phép năm hưởng nguyên lương upto 30 ngày.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước.

- Các phúc lợi khác theo quy định Công ty dành cho CBNV và người thân.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, hội thảo trong và ngoài nước; lộ trình phát triển rõ ràng...

- Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Gala cuối năm,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

