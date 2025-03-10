Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 6/254 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
+ Thực hiện tính toán.
+ Thiết kế kết cấu, thể hiện bản vẽ kết cấu các công trình theo sự phân công của cán bộ cấp trên.
+ Phối hợp với nhóm thiết kế về các vấn đề kết cấu
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Mong muốn có công việc ổn định và gắn bó lâu dài với công ty.
- Chịu được áp lực công việc, chăm chỉ
- Mong muốn có công việc ổn định và gắn bó lâu dài với công ty.
- Chịu được áp lực công việc, chăm chỉ
Tại Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 12tr - 25tr đồng/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm. Cam kết không nợ lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI