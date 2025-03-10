Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 6/254 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Kỹ sư thiết kế cơ khí

+ Thực hiện tính toán.

+ Thiết kế kết cấu, thể hiện bản vẽ kết cấu các công trình theo sự phân công của cán bộ cấp trên.

+ Phối hợp với nhóm thiết kế về các vấn đề kết cấu

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Mong muốn có công việc ổn định và gắn bó lâu dài với công ty.

- Chịu được áp lực công việc, chăm chỉ

Tại Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12tr - 25tr đồng/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm. Cam kết không nợ lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Xây dựng DECOVINA

