Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HOÁ ASTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 971 Bát Khối, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế máy, jig, hệ thống tự động hóa, băng tải, hệ thống dây truyền sản xuất;

- Thiết kế bóc tách bản vẽ, lập dự toán dự án;

- Thiết kế 3D, bóc tách bản vẽ 2D;

- Hướng dẫn, giám sát, xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình lắp ráp thử nghiệm tại nhà máy, tại công trình;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Cơ điện tử, Tự động hóa, Điều khiển tự động hóa, Cơ khí.

- Kinh nghiệm: 1-2 năm với vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D.

- Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Có khả năng tư duy logic.

- Chăm chỉ, cầu tiến.

- Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

- Có thể đi công tác.

- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu cơ bản là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HOÁ ASTECH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng: 8-20 triệu/ tháng (theo năng lực, trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn)

• Làm việc từ T2 - T7, nghỉ CN.

• Đánh giá điều chỉnh lương 1 lần vào tháng 12 hàng năm.

• Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn,

• Chế độ thưởng các ngày lễ: 30/4-1/5; 2/9; Tết dương.

• Tháng lương 13 được đánh giá theo KPI: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

• Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ, thân thiện và năng động; Được hưởng chính sách phúc lợi đầy đủ: sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết, các hoạt động tập thể do Công ty tổ chức,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HOÁ ASTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin