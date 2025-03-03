Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

+ Kết hợp với bộ phận kinh doanh trao đổi, khảo sát, tiếp nhận thông tin đơn hàng

+ Lập kế hoạch, lên tiến độ thiết kế.

+ Thiết kế Băng tải, dây chuyền sản xuất, máy móc bằng các phần mềm thiết kế 3D; bóc tách bản vẽ sản xuất và bản vẽ lắp ráp theo quy định của công ty

+ Lên bản thống kê vật tư, phối hợp mua hàng kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào.

+ Kết hợp với bộ phận sản xuất chế tạo để hoàn thành dự án.

+ Trực tiếp kiểm tra, theo dõi đánh giá chất lượng sản phẩm hoàn thiện.

+ Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn