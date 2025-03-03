Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ ANH
- Hà Nội: Km9 + 700 Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
+ Kết hợp với bộ phận kinh doanh trao đổi, khảo sát, tiếp nhận thông tin đơn hàng
+ Lập kế hoạch, lên tiến độ thiết kế.
+ Thiết kế Băng tải, dây chuyền sản xuất, máy móc bằng các phần mềm thiết kế 3D; bóc tách bản vẽ sản xuất và bản vẽ lắp ráp theo quy định của công ty
+ Lên bản thống kê vật tư, phối hợp mua hàng kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào.
+ Kết hợp với bộ phận sản xuất chế tạo để hoàn thành dự án.
+ Trực tiếp kiểm tra, theo dõi đánh giá chất lượng sản phẩm hoàn thiện.
+ Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Giới tính: NAM
– Trình độ: Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa,..
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
