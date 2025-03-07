Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

- Thiết kế, phân tích và đọc bản vẽ gia công

- Khảo sát thực tế, vẽ thiết kế sơ bộ, tư vấn cho khách hàng và lập dự toán.

- Lập giải pháp và thiết kế chi tiết

- Thiết kế các sảm phẩm khung giá máy móc, dây truyền công nghiệp

- Thiết kế 3D, bóc tách bản vẽ 2D, lập danh mục vật tư

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ Đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử

- Có kinh nghiệm thiết kế cơ khí là một lợi thế

Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo 1 số phần mềm thiết kế: 2D và 3D Autocad, Inventor

- Đọc hiểu bản vẽ 2D tốt, có kiến thức về chế tạo máy

- Kỹ năng sử dụng máy tính (Word, Excel, Powerpoint) thành thạo.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường.

- Sử dụng tốt Tiếng Anh là một lợi thế.

- Nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Đam mê và có ý chí cầu tiến trong công việc.

- Chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc

- Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-20tr đồng/tháng trở lên, thỏa thuận theo năng lực.

- Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định Công ty.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Thưởng năm dựa trên cơ sở đánh giá hiệu suất công việc.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

-Thời gian làm việc

Từ 8h00 - 12h00 & 13h – 17h, nghỉ 4 chủ nhật và 2 thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC

