Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44 Sài Đồng

- Long Biên

- Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết kế, phân tích và đọc bản vẽ gia công
- Khảo sát thực tế, vẽ thiết kế sơ bộ, tư vấn cho khách hàng và lập dự toán.
- Lập giải pháp và thiết kế chi tiết
- Thiết kế các sảm phẩm khung giá máy móc, dây truyền công nghiệp
- Thiết kế 3D, bóc tách bản vẽ 2D, lập danh mục vật tư

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
- Trình độ Đại học trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử
- Có kinh nghiệm thiết kế cơ khí là một lợi thế
Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo 1 số phần mềm thiết kế: 2D và 3D Autocad, Inventor
- Đọc hiểu bản vẽ 2D tốt, có kiến thức về chế tạo máy
- Kỹ năng sử dụng máy tính (Word, Excel, Powerpoint) thành thạo.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường.
- Sử dụng tốt Tiếng Anh là một lợi thế.
- Nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Đam mê và có ý chí cầu tiến trong công việc.
- Chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc
- Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-20tr đồng/tháng trở lên, thỏa thuận theo năng lực.
- Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định Công ty.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Thưởng năm dựa trên cơ sở đánh giá hiệu suất công việc.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
-Thời gian làm việc
Thời gian làm việc
Từ 8h00 - 12h00 & 13h – 17h, nghỉ 4 chủ nhật và 2 thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 44 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

