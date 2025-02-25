Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty CP Công Nghệ Inno Light làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô 4, lô 2, KCN Lai Xá, xã Kim Chung ( gần đại học công nghiệp Hà Nội), Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết kế các sản phẩm cơ khí như bàn, tủ, giá kệ, băng tải, Jig…

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên

- Trao đổi trực tiếp khi tham gia phỏng vấn

- Thời gian làm việc: 8-17h, từ Thứ 2-Thứ 7.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng nghề ngành cơ khí,

- Bắt buộc sử dụng thành thạo phần mềm Solidwork, Autocad

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.

Tại Công ty CP Công Nghệ Inno Light Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trợ cấp ăn trưa tại công ty

- Được thưởng tết, tham gia BHXH, BHYT…

- Lương tháng 13

- Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

- Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Inno Light

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin