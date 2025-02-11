Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

1. Công tác báo giá, chào thầu

• Phân tích và bóc tách khối lượng chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

• Lập bảng tuyên bố đáp ứng Spec và chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đến tủ bảng điện hạ thế và thiết bị điện.

• Thiết kế bản vẽ chào thầu tủ điện hạ thế.

• Bóc tác khối lượng vỏ tủ, đồng thanh cái, thang máng cáp…

2. Công tác triển khai dự án

• Thiết kế bản vẽ chế tạo tủ điện hạ thế phục vụ đệ trình phê duyệt và sản xuất.

• Lập danh mục tổng hợp vật tư, thiết bị tủ điện phục vụ đặt hàng.

• Phối hợp kiểm tra đóng điện chạy thử tủ điện và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tủ điện tại hiện trường.

• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ bảo hành bảo trì tủ điện hạ thế.

• Khảo sát công trường lên phương án thiết kế, chốt bản vẽ kỹ thuật với khách hàng.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc, dự án.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên.