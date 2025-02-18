Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam
- Hà Nội: Chung cư Hồ Gươm Plaza
- 102 Trần Phú
- Mộ Lao
- Hà Đông
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án
- Trực tiếp Làm việc với Chủ Đầu tư, Ban QLDA, TVGS để giải quyết công việc hàng ngày, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;
- Điều hành hoạt động của Ban Chỉ huy Công trình tại dự án
- Lập kế hoạch, phân công, kiểm tra đôn đốc công việc. Thực hiện công tác báo cáo tuần – tháng theo yêu cầu;
- Tổ chức công tác thi công. Quản lý Nhà thầu thầu phụ, tổ đội đảm bảo công tác tiến độ, chất lượng, an toàn thi công;
- Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công, bàn giao theo yêu cầu về tiến độ của công trình với Chủ Đầu tư và thầu phụ;
- Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Giới tính: Nam
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam
