Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án

- Trực tiếp Làm việc với Chủ Đầu tư, Ban QLDA, TVGS để giải quyết công việc hàng ngày, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;

- Điều hành hoạt động của Ban Chỉ huy Công trình tại dự án

- Lập kế hoạch, phân công, kiểm tra đôn đốc công việc. Thực hiện công tác báo cáo tuần – tháng theo yêu cầu;

- Tổ chức công tác thi công. Quản lý Nhà thầu thầu phụ, tổ đội đảm bảo công tác tiến độ, chất lượng, an toàn thi công;

- Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công, bàn giao theo yêu cầu về tiến độ của công trình với Chủ Đầu tư và thầu phụ;

- Các công việc khác theo yêu cầu