Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Hồ Gươm Plaza

- 102 Trần Phú

- Mộ Lao

- Hà Đông

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án
- Trực tiếp Làm việc với Chủ Đầu tư, Ban QLDA, TVGS để giải quyết công việc hàng ngày, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;
- Điều hành hoạt động của Ban Chỉ huy Công trình tại dự án
- Lập kế hoạch, phân công, kiểm tra đôn đốc công việc. Thực hiện công tác báo cáo tuần – tháng theo yêu cầu;
- Tổ chức công tác thi công. Quản lý Nhà thầu thầu phụ, tổ đội đảm bảo công tác tiến độ, chất lượng, an toàn thi công;
- Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công, bàn giao theo yêu cầu về tiến độ của công trình với Chủ Đầu tư và thầu phụ;
- Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Yêu cầu ứng viên
- Giới tính: Nam

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp SPE Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Chung cư Hồ Gươm Plaza -102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

