Tuyển IT phần mềm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Giám sát hoạt động các thiết bị, công cụ và dịch vụ anh ninh bảo mật (Firewall, Antivirus, WSUS, Log, Monitor,...)
- Theo dõi định kỳ, cập nhật các bản vá lỗi cho hệ điều hành và ứng dụng
- Thực hiện rà quét, kiểm tra, đánh giá các lỗ hổng về an ninh bảo mật cho hệ thống và các ứng dụng
- Phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý các vấn đề lỗi phát sinh về an ninh bảo mật hệ thống CNTT
- Nghiên cứu, thử nghiệm và cập nhật các kiến thức và công nghệ mới nhằm nâng cao tính bảo mật của hệ thống
- Báo cáo và đánh giá thường kỳ mức độ ATTT của hệ thống

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành CNTT
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An ninh, bảo mật
- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ về bảo mật như CEH, CISSP, CompTIA Security +, CCNP Security, MCSE Security.
- Ứng viên có kiến thức về VAPT (Vulnerability Assessment & Penetration Testing)
- Kiến thức về an toàn thông tin về hệ điều hành Windows, Linux, CSDL, Web Server.
- Kiến thức về các chuẩn và phương thức về mã hóa dữ liệu, xác thực, phân quyền, đảm bảo tính sẵn sàng, toàn vẹn, bí mật và chối bỏ của dữ liệu
- Kiến thức về cập nhật về lỗ hổng và các kỹ thuật tấn công, khai thác lỗ hổng ATTT trong và ngoài mạng
- Kiến thức về Pentest, audit và khắc phục các lỗ hổng ATTT
- Kiến thức về cập nhật, triển khai các bản vá an ninh cho các hệ thống CNTT
- Kiến thức về ATTT cho ứng dụng.
- Kiến thức về ATTT Network, mô hình mạng, luồng kết nối.

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
- Lương tháng 13 bằng từ 1-3 tháng lương thỏa thuận.
Thưởng:
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

