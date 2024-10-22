Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh SolutionBank Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SolutionBank Corporation
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
SolutionBank Corporation

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại SolutionBank Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thiết kế lập trình hệ thống xử lý ảnh
- Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Vision: camera, lens lighting, optic,Vision software...
- Phân tích bài toán xử lý ảnh, lập sơ đồ giải thuật
- Thiết kế chương trình sử dụng phần mềm vision công nghiệp
- Xây dựng hoàn thiện giao diện và chương trình
- Lập và cập nhật tài liệu nhật ký lập trình
- Lập trình thiết bị tự động hóa như: camera, robot công nghiệp tương ứng với chương trình Vision
+ Công tác khác
- Khảo sát hệ thống, lấy thông tin và yêu cầu từ khách hàng
- Thực hiện debug, test, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tự động hóa
- Báo cáo công việc
+ Thiết kế lập trình phần mềm xử lý ảnh
-Thực hiện code, debug, cải thiện từng task vision được giao(follow checklist và deadline đề ra)
- Liên tục cập nhật kiến thức, các kỹ thuật xử lý ảnh (được hỗ trợ và gợi ý để xử lý vấn đề khi không đủ khả năng giải quyết vấn đề)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật Cơ điện tử, Tự động hóa
- Có kiến thức tổng quan về máy móc/thiết bị/hệ thống tự động trong công nghiệp
- Có kinh nghiệm trong việc sử dụng thiết bị công nghiệp, biến tần, servo, PLC, HMI
- Am hiểu các thiết bị điện, khí nén, thiết bị điều khiển trong lĩnh vực tự động hóa
- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án vision thực tế là một lợi thế
- Có kinh nghiệm lập trình, sử dụng robot công nghiệp là một lợi thế
- Có khả năng giải quyết vấn đề, nghiên cứu độc lập và theo nhóm trong lĩnh vực thị giác máy tính
- Thông thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power Point...
- Có khả năng hoặc kinh nghiệm sử dụng các vision software như MATROX, Cognex Vision Pro, HALCON là một lợi thế
- Thông thạo tiếng Anh: có khả năng và kỹ năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh
- Có kiến thức về quản lý dự án, lập kế hoạch thực hiện công việc
- Kỹ năng tìm thông tin, tài liệu
- Đam mê với việc xử lý, giải quyết vấn đề, thử thách bản thân với công việc nghiên cứu
- Kỹ năng sáng tạo trên cơ sở logic và sử dụng các phương pháp mang tính hệ thống
- Có cuộc sống lành mạnh
- Tích cực trong cuộc sống

Tại SolutionBank Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng đánh giá KPI hàng tháng, thưởng lễ tết, thưởng năm theo hiệu quả đóng góp.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, sáng: 8h00 - 12h00, chiều: 13h00 - 17h00
- Được khám sức khỏe định kỳ
- Được đào tạo trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn và quản lý
- Teambuilding hoặc dã ngoại hàng tháng
- Phụ cấp đi công tác
- Đóng đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN
- Mỗi năm được nghỉ 12 ngày phép
- Mỗi tháng được nghỉ 2 ngày thứ bảy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SolutionBank Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SolutionBank Corporation

SolutionBank Corporation

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

