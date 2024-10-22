Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh SolutionBank Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại SolutionBank Corporation
- Hồ Chí Minh: 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Thiết kế lập trình hệ thống xử lý ảnh
- Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Vision: camera, lens lighting, optic,Vision software...
- Phân tích bài toán xử lý ảnh, lập sơ đồ giải thuật
- Thiết kế chương trình sử dụng phần mềm vision công nghiệp
- Xây dựng hoàn thiện giao diện và chương trình
- Lập và cập nhật tài liệu nhật ký lập trình
- Lập trình thiết bị tự động hóa như: camera, robot công nghiệp tương ứng với chương trình Vision
+ Công tác khác
- Khảo sát hệ thống, lấy thông tin và yêu cầu từ khách hàng
- Thực hiện debug, test, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tự động hóa
- Báo cáo công việc
+ Thiết kế lập trình phần mềm xử lý ảnh
-Thực hiện code, debug, cải thiện từng task vision được giao(follow checklist và deadline đề ra)
- Liên tục cập nhật kiến thức, các kỹ thuật xử lý ảnh (được hỗ trợ và gợi ý để xử lý vấn đề khi không đủ khả năng giải quyết vấn đề)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức tổng quan về máy móc/thiết bị/hệ thống tự động trong công nghiệp
- Có kinh nghiệm trong việc sử dụng thiết bị công nghiệp, biến tần, servo, PLC, HMI
- Am hiểu các thiết bị điện, khí nén, thiết bị điều khiển trong lĩnh vực tự động hóa
- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án vision thực tế là một lợi thế
- Có kinh nghiệm lập trình, sử dụng robot công nghiệp là một lợi thế
- Có khả năng giải quyết vấn đề, nghiên cứu độc lập và theo nhóm trong lĩnh vực thị giác máy tính
- Thông thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power Point...
- Có khả năng hoặc kinh nghiệm sử dụng các vision software như MATROX, Cognex Vision Pro, HALCON là một lợi thế
- Thông thạo tiếng Anh: có khả năng và kỹ năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh
- Có kiến thức về quản lý dự án, lập kế hoạch thực hiện công việc
- Kỹ năng tìm thông tin, tài liệu
- Đam mê với việc xử lý, giải quyết vấn đề, thử thách bản thân với công việc nghiên cứu
- Kỹ năng sáng tạo trên cơ sở logic và sử dụng các phương pháp mang tính hệ thống
- Có cuộc sống lành mạnh
- Tích cực trong cuộc sống
Tại SolutionBank Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, sáng: 8h00 - 12h00, chiều: 13h00 - 17h00
- Được khám sức khỏe định kỳ
- Được đào tạo trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn và quản lý
- Teambuilding hoặc dã ngoại hàng tháng
- Phụ cấp đi công tác
- Đóng đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN
- Mỗi năm được nghỉ 12 ngày phép
- Mỗi tháng được nghỉ 2 ngày thứ bảy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SolutionBank Corporation
