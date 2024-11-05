Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô C2 - 7, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM - Khu đô thị Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, sắp xếp và điều phối đơn hàng lắp đặt theo đúng tiến độ

Đào tạo đội ngũ kỹ thuật - lắp đặt để đáp ứng yêu cầu công việc

Trực tiếp kiểm tra, giám sát công việc của đội kỹ thuật thi công tại địa điểm của khách hàng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiệm thu đơn hàng với khách hàng.

Đôn đốc bộ phận kỹ thuật triển khai đúng tiến độ yêu cầu của dự án

Thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu

(Công ty chuyên sản xuất và lắp đặt giá kệ để hàng trong kho hoặc trong siêu thị)

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành cơ khí chế tạo, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Đọc được bản vẽ 2D, 3D (bắt buộc)

Khả năng lãnh đạo đội nhóm, quản lý công việc tốt

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giám sát thi công các dự án lớn

Chấp nhận đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 18 - 20tr/tháng + lương % doanh thu công trình lắp đặt

Thử việc: 2 tháng (85% + phụ cấp )

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm

Xét tăng lương hàng năm

Phụ cấp công tác tỉnh ngoài Hà Nội

