Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Lô C2
- 7, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Khu đô thị Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Lập kế hoạch, sắp xếp và điều phối đơn hàng lắp đặt theo đúng tiến độ
Đào tạo đội ngũ kỹ thuật - lắp đặt để đáp ứng yêu cầu công việc
Trực tiếp kiểm tra, giám sát công việc của đội kỹ thuật thi công tại địa điểm của khách hàng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.
Thực hiện nghiệm thu đơn hàng với khách hàng.
Đôn đốc bộ phận kỹ thuật triển khai đúng tiến độ yêu cầu của dự án
Thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu
(Công ty chuyên sản xuất và lắp đặt giá kệ để hàng trong kho hoặc trong siêu thị)
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc được bản vẽ 2D, 3D (bắt buộc)
Khả năng lãnh đạo đội nhóm, quản lý công việc tốt
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giám sát thi công các dự án lớn
Chấp nhận đi công tác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng (85% + phụ cấp )
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm
Xét tăng lương hàng năm
Phụ cấp công tác tỉnh ngoài Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI