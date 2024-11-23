Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thí nghiệm Điện 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Đường B, KDC Him Lam Phú Đông, P. An Bình, Dĩ An, Quận Thủ Đức

• Lập sơ đồ tính toán và thiết kế kết cấu cho từng công trình;

• Các công việc liên quan đến thiết kế, triển khai bản vẽ: Lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công, báo cáo và thuyết minh thiết kế các hạng mục kết cấu thép, bê tông cho từng dự án;

• Thưc hiện công tác Giám sát thi công tại hiện trường, nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công việc với tư vấn giám sát, Chủ đầu tư.

• Bóc tách bản vẽ, kiểm tra, tính toán khối lượng;

• Báo cáo công việc lên cấp trên;

• Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng, Ban Giám đốc, trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng và các chuyên ngành khác có liên quan;

• Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng;

• Có kinh nghiệm làm việc từ 2-5 năm.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng văn phòng như AutoCAD, Microsoft Project, Word, Excel,...

• Biết sử dụng thành thạo các phần mềm Kết cấu chuyên dụng SAP, Etabs, Safe, Revit hoặc SKETCHUP,...

• Ưu tiên các bạn có khả năng thiết kế kết cấu, sử dụng SAP, Etabs, Safe, trong triển khai thiết kế.

• Năng động, nhiệt tình, quyết liệt trong xử lý công việc, có tinh thần học hỏi và cống hiến cao.

• Thu nhập: lương cố định từ 12 - 15 triệu/ tháng, tổng thu nhập có thể cao hơn, theo khối lượng công việc

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Thưởng 30/4 & 1/5, thưởng 2/9, thưởng tết Dương lịch, thưởng tết Âm lịch, thưởng lương theo khả năng, hiệu quả công việc

• Du lịch, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

• Được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, phần mềm phục vụ công việc.

