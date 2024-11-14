Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 32, Lê Ấm, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát thi công tại công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Tổ chức, quản lý tổ đội thi công, phân bổ công việc hiệu quả.
Lập dự toán khối lượng công trình, kiểm soát nguyên vật liệu.
Triển khai và theo dõi hồ sơ bản vẽ thi công theo yêu cầu (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm thi công cơ khí-hàn công trình dân dụng, hiểu biết về kỹ thuật và quy trình thi công thực tế.
Nắm vững kiến thức cơ bản về xây dựng dân dụng, giám sát công trình.
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng
Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 32 Lê Ấm, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

