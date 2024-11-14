Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 32, Lê Ấm, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Giám sát thi công tại công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Tổ chức, quản lý tổ đội thi công, phân bổ công việc hiệu quả.

Lập dự toán khối lượng công trình, kiểm soát nguyên vật liệu.

Triển khai và theo dõi hồ sơ bản vẽ thi công theo yêu cầu (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm thi công cơ khí-hàn công trình dân dụng, hiểu biết về kỹ thuật và quy trình thi công thực tế.

Nắm vững kiến thức cơ bản về xây dựng dân dụng, giám sát công trình.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng

Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

