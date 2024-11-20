Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

1. Thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Lập kế hoạch quản lý, giám sát bảo đảm chất lượng và tiến độ của hồ sơ hạ tầng.

2. Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế trong giai đoạn thiết kế và kiểm tra sự thay đổi về khối lương để kiểm soát chi phí dự án.

3. Thực hiện duyệt thiết kế và đưa ra giải pháp về phương án thiết kế hạ tầng

4. Thực hiện kiểm soát tiến độ thiết kế hạ tầng, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp hạ tầng với kiến trúc, quy hoạch, cơ điện, kết cấu, nội thất, cảnh quan,...

5. Phối hợp với các bộ môn xử lý các vấn đề thiết kế hạ tầng trong giai đoạn thi công đảm bảo chất lượng

6. Quản lý việc theo dõi và phối hợp các cấp chính quyền để phê duyệt hồ sơ thiết kế

7. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên: Công việc/ báo cáo khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp, của Ban Giám đốc.