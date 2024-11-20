Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
1. Thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Lập kế hoạch quản lý, giám sát bảo đảm chất lượng và tiến độ của hồ sơ hạ tầng.
2. Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế trong giai đoạn thiết kế và kiểm tra sự thay đổi về khối lương để kiểm soát chi phí dự án.
3. Thực hiện duyệt thiết kế và đưa ra giải pháp về phương án thiết kế hạ tầng
4. Thực hiện kiểm soát tiến độ thiết kế hạ tầng, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp hạ tầng với kiến trúc, quy hoạch, cơ điện, kết cấu, nội thất, cảnh quan,...
5. Phối hợp với các bộ môn xử lý các vấn đề thiết kế hạ tầng trong giai đoạn thi công đảm bảo chất lượng
6. Quản lý việc theo dõi và phối hợp các cấp chính quyền để phê duyệt hồ sơ thiết kế
7. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên: Công việc/ báo cáo khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp, của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH trở lên ưu tiên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, ...
- Có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo MS Office, Autocad...
- Khả năng phối hợp và tương tác các phòng ban/bộ phận
Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI