Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH TƯỜNG QUANG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1. Quản lý bộ phận kỹ thuật: Quản lý nhân sự, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, giám sát thực hiện công việc của các thành viên trong team

2. Kiểm tra, đánh giá các công việc, dự án đã hoàn thành để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn.

3. Hướng dẫn, đào tạo các thành viên trong nhóm, thúc đẩy họ làm việc hướng tới mục tiêu chung.

4. Thực hiện đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong nhóm, có chiến lược cải thiện khi cần.

5. Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành mục tiêu của công ty.

6. Cài đặt, giám sát và xử lý sự cố cho hệ thống mạng LAN/WAN và các thiết bị mạng (switch, router, ...)

7. Cài đặt, giám sát và xử lý sự cố cho các hệ thống Server và Workstation chạy hệ điều hành Windows và Linux trên Hyper-V.

8. Cài đặt, giám sát các dịch vụ active directory, DNS, DHCP, WSUS, GPO, NAS, storage space.

9. Báo cáo thường xuyên cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc từ ít nhất 2 năm trở lên, từng làm trưởng nhóm IT là điểm cộng.

3. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững về lập trình máy tính, hệ thống mạng và phần cứng.

4. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và truyền đạt thông tin hiệu quả.

5. Chủ động trong công việc và quản lý các vấn đề.

Ưu tiên ứng viên c: Chứng chỉ CCNA, MCSA, LPI hoặc kiến thức tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH TƯỜNG QUANG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

2. Sau thử việc được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

3. Mức lương 15.000.000 đến 17.000.000 theo năng lực.

4. Các chế độ thưởng quý, năm theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯỜNG QUANG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin