Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC - ÚC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC - ÚC
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tiếp tục phát triển khách hàng cũ, khai thác thêm khách hàng mới trên địa bàn.
- Giới thiệu các sản phẩm, chương trình bán hàng, chính sách của Cty đến với Khách hàng.
- Chịu trách nhiệm về doanh số trên địa bàn được giao.
- Báo cáo tình hình thị trường cho Quản lý, lên kế hoạch làm việc hàng tuần.
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của công ty.
* Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Hưng Yên. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Trung thực, chăm chỉ, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Có kinh nghiệm trong ngành Dược là một lợi thế (chưa có sẽ được đào tạo).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC - ÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty (Sinh nhật, Lễ, Tết,...)
Thu nhập: Nhận lương cứng + % Doanh số + Thưởng theo chỉ tiêu (Thu nhập không giới hạn).
Lương tháng 13, thưởng target, thưởng Quý.
Gam hàng đa dạng, khách hàng nhập hàng thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC - ÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
