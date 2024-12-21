Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC - ÚC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tiếp tục phát triển khách hàng cũ, khai thác thêm khách hàng mới trên địa bàn.

- Giới thiệu các sản phẩm, chương trình bán hàng, chính sách của Cty đến với Khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về doanh số trên địa bàn được giao.

- Báo cáo tình hình thị trường cho Quản lý, lên kế hoạch làm việc hàng tuần.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của công ty.

* Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Hưng Yên. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, chăm chỉ, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Có kinh nghiệm trong ngành Dược là một lợi thế (chưa có sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC - ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty (Sinh nhật, Lễ, Tết,...)

Thu nhập: Nhận lương cứng + % Doanh số + Thưởng theo chỉ tiêu (Thu nhập không giới hạn).

Lương tháng 13, thưởng target, thưởng Quý.

Gam hàng đa dạng, khách hàng nhập hàng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHC - ÚC

