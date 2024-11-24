Tuyển Software Engineer Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Tuyển Software Engineer Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Software Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

• Chủ động đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề
• Coding theo nhiệm vụ được giao
• Chủ động trao đổi QA với khách hàng khi có vấn đề phát sinh
• Coding dự án và có cái nhìn tổng thể về nghiệp vụ dự án
• Cập nhật tình hình và tiến độ dự án cho Leader

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành CNTT, Toán Tin
• Có trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Flutter/Dart.
• Sử dụng thành thạo Android Studio, Xcode và tích hợp thư viện bên thứ ba.
• Có kinh nghiệm về Firebase push notification...
• Có kinh nghiệm làm việc với Flutter, xử lý state management với: Bloc, Provider, GetX. Biết GetX là một lợi thế
• Có kinh nghiệm về design pattern MVVM.
• Có kinh nghiệm về UI/UX và xử lý các animation phức tạp
• Có kinh nghiệm tạo plugin, package, module.
• Có tư duy lập trình hướng đối tượng.
• Có kinh nghiệm triển khai app lên store Android và IOS
• Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu, nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc tích hợp SDK (vd như ứng dụng về xác thực, thanh toán online...).
• Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc
• Kinh nghiệm xây dựng cấu trúc base dự án.
• Có kinh nghiệm về handle với Restful API (Back-end), dùng third-party libraries.
• Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc.
• Kỹ năng quản lý tiến độ, chất lượng dự án.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 25 tr
• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-mobile-thu-nhap-16-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256069
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sebang Battery Vina
Tuyển Software Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sebang Battery Vina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sebang Battery Vina
Tuyển Software Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sebang Battery Vina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CMC GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Software Engineer Tek Experts Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tek Experts Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công ty CP Tư vấn thiết kế Dân dụng và Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD Công ty CP Tư vấn thiết kế Dân dụng và Công nghiệp Việt Nam
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Navigos Search
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Javis Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH Javis Enterprise
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Software Engineer Zen8Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zen8Labs
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 USD Navigos Search's Client
3 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 18 USD Vinfast Trading And Production JSC
800 - 18 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 13 USD CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
900 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer LG Electronics Development Viet Nam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,200 USD LG Electronics Development Viet Nam Company Limited
Tới 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nikkiso Vietnam, Inc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer LG Electronics Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LG Electronics Development Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Axinan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1 USD Công Ty TNHH Axinan Việt Nam
900 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer The Presentative office of Makalot Industrial Co.,Ltd In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD The Presentative office of Makalot Industrial Co.,Ltd In Hanoi City
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm