Tuyển Software Engineer Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

• Chủ động đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề

• Coding theo nhiệm vụ được giao

• Chủ động trao đổi QA với khách hàng khi có vấn đề phát sinh

• Coding dự án và có cái nhìn tổng thể về nghiệp vụ dự án

• Cập nhật tình hình và tiến độ dự án cho Leader

• Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành CNTT, Toán Tin

• Có trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Flutter/Dart.

• Sử dụng thành thạo Android Studio, Xcode và tích hợp thư viện bên thứ ba.

• Có kinh nghiệm về Firebase push notification...

• Có kinh nghiệm làm việc với Flutter, xử lý state management với: Bloc, Provider, GetX. Biết GetX là một lợi thế

• Có kinh nghiệm về design pattern MVVM.

• Có kinh nghiệm về UI/UX và xử lý các animation phức tạp

• Có kinh nghiệm tạo plugin, package, module.

• Có tư duy lập trình hướng đối tượng.

• Có kinh nghiệm triển khai app lên store Android và IOS

• Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu, nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc tích hợp SDK (vd như ứng dụng về xác thực, thanh toán online...).

• Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc

• Kinh nghiệm xây dựng cấu trúc base dự án.

• Có kinh nghiệm về handle với Restful API (Back-end), dùng third-party libraries.

• Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc.

• Kỹ năng quản lý tiến độ, chất lượng dự án.

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 25 tr

• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty

• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...

• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

