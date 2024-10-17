Tuyển IT phần mềm Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với khách hàng tại Philippines/Hong Kong, hướng dẫn và giải thích cách thức vận hành và cấu hình ứng dụng.

Đào tạo đội ngũ kỹ thuật của khách hàng về cách sử dụng và cấu hình ứng dụng.

Hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai và tối ưu hóa ứng dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức/kinh nghiệm Python (Jinja2) trên 6 tháng

HTML/CSS cơ bản

Có kiến thức/kinh nghiệm làm việc với low code

Có ít nhất 1-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cấu hình ứng dụng, triển khai hệ thống.

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo (bắt buộc).

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sẵn sàng đi công tác nước ngoài.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng quốc tế.

Tại Alpaca Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và quốc tế.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng chuyên môn.

Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian công tác nước ngoài.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Thông tin thêm:

Ứng viên sẽ được đào tạo 2 tháng tại Hồ Chí Minh trước khi bắt đầu công tác nước ngoài.

Công ty sẽ hỗ trợ xin visa du lịch cho ứng viên (không yêu cầu visa lao động).

Có cơ hội làm việc lâu dài tại nước ngoài cho ứng viên tiềm năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alpaca Solutions

