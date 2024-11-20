Tuyển Mobile Developer NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu

Mức lương Đến 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 32 Triệu

Thiết kế và xây dựng ứng dụng cho nền tảng iOS bằng Swift hoặc Objective-C.

Hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để xác định, thiết kế và triển khai tính năng mới.

Xử lý sửa lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Liên tục khám phá, đánh giá và triển khai công nghệ mới để tối đa hóa hiệu suất phát triển.

Đảm bảo hiệu suất, chất lượng tốt nhất của các ứng dụng.

Cập nhật với các xu hướng, công nghệ và các phương pháp tốt nhất mới nhất trong phát triển iOS.

Hợp tác với các nhà phát triển backend để tích hợp logic front-end với các dịch vụ phía máy chủ.

Làm việc với designers để triển khai giao diện người dùng hấp dãn và bắt mắt đảm bảo UI/UX

Với Mức Lương Đến 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3+ năm kinh nghiệm ở vị trí iOS Dev, Thạo lập trình Swift và Objective-C

Có kiến thức MVVM và có kinh nghiệm làm TCA

Kinh nghiệm trong việc phát triển và ra mắt ứng dụng iOS trên App Store

Hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc thiết kế iOS và hướng dẫn giao diện

Khả năng hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để xác định, thiết kế và triển khai tính năng mới

Kiến thức về các API RESTful và tích hợp với các dịch vụ backend

Quen thuộc với hệ thống quản lý phiên bản như Git

Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và cách tiếp cận tích cực trong việc sửa lỗi và gỡ lỗi

Có kinh nghiệm làm việc ở 3 dự án trở lên

Có trách nhiệm với công việc được giao

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: Thương lượng;

Review hiệu quả công việc: hàng tháng; cơ hội cải thiện mức thu nhập hàng tháng

Thưởng cuối năm: Tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm + Bonus;

Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1.5 năm sẽ được hỗ trợ khi mua bảo hiểm cho gia đình;

Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;

Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty;

Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;

Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin