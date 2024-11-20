Tuyển Mobile Developer NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu

Tuyển Mobile Developer NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu

NTQ Solution
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
NTQ Solution

Mobile Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại NTQ Solution

Mức lương
Đến 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 32 Triệu

Thiết kế và xây dựng ứng dụng cho nền tảng iOS bằng Swift hoặc Objective-C.
Hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để xác định, thiết kế và triển khai tính năng mới.
Xử lý sửa lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng.
Liên tục khám phá, đánh giá và triển khai công nghệ mới để tối đa hóa hiệu suất phát triển.
Đảm bảo hiệu suất, chất lượng tốt nhất của các ứng dụng.
Cập nhật với các xu hướng, công nghệ và các phương pháp tốt nhất mới nhất trong phát triển iOS.
Hợp tác với các nhà phát triển backend để tích hợp logic front-end với các dịch vụ phía máy chủ.
Làm việc với designers để triển khai giao diện người dùng hấp dãn và bắt mắt đảm bảo UI/UX

Với Mức Lương Đến 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3+ năm kinh nghiệm ở vị trí iOS Dev, Thạo lập trình Swift và Objective-C
Có kiến thức MVVM và có kinh nghiệm làm TCA
Kinh nghiệm trong việc phát triển và ra mắt ứng dụng iOS trên App Store
Hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc thiết kế iOS và hướng dẫn giao diện
Khả năng hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để xác định, thiết kế và triển khai tính năng mới
Kiến thức về các API RESTful và tích hợp với các dịch vụ backend
Quen thuộc với hệ thống quản lý phiên bản như Git
Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và cách tiếp cận tích cực trong việc sửa lỗi và gỡ lỗi
Có kinh nghiệm làm việc ở 3 dự án trở lên
Có trách nhiệm với công việc được giao

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: Thương lượng;
Review hiệu quả công việc: hàng tháng; cơ hội cải thiện mức thu nhập hàng tháng
Thưởng cuối năm: Tháng lương thứ 13: Theo thời gian làm việc thực tế trong năm + Bonus;
Bảo hiểm sức khỏe nâng cao cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1.5 năm sẽ được hỗ trợ khi mua bảo hiểm cho gia đình;
Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý; chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;
Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty;
Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;
Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NTQ Solution

NTQ Solution

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri StreetNam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ios-developer-thu-nhap-toi-32-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253483
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 22/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TMA Solutions
Tuyển Mobile Developer TMA Solutions làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
TMA Solutions
Hạn nộp: 22/09/2025
Bình Định Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 28/07/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Hạn nộp: 13/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 26/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 22/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TMA Solutions
Tuyển Mobile Developer TMA Solutions làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
TMA Solutions
Hạn nộp: 22/09/2025
Bình Định Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 28/07/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Hạn nộp: 13/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 26/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Digital Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH phần mềm 2NF
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES
5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Diksha làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Diksha
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Mobile Developer CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CHT LAB
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 38 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
30 - 38 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 33 - 38 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
33 - 38 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG MASCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG MASCOM
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP QUỐC TẾ WEMY
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu HVCG Software
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH The Human làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH The Human
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Lập trình VietTS Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Lập trình VietTS Software
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty TNHH Anh Béo Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Anh Béo Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần PayPay
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Viettel Software
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Mobile Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Mobile Developer Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 2 năm