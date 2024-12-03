Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 - 29, ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng di động (Android/iOS) trong các dự án chuyển đổi số, tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX) và giao diện người dùng (UI).

Dưới sự hướng dẫn của Mentor, tham gia vào các giai đoạn thiết kế, phát triển, kiểm thử, và triển khai sản phẩm hoặc tính năng trên môi trường thật (production environment) bằng các công cụ tự động hóa như Automation, CI/CD, Kubernetes.

Mở rộng các chức năng của các ứng dụng và dự án hiện tại.

Sáng tạo: Đề xuất ý tưởng mới, dự án mới, và quy trình phát triển mới.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan

Sử dụng thành thạo về Flutter, có quan tâm, tìm hiểu về DevOps

Có hiểu biết về lập trình mobile (Android/iOS)

Chăm chỉ, chủ động và có kỷ luật.

Có kiến thức về State Management (GetX, Bloc)

Có Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc: 5.000.000 - 8.000.000/tháng, sau 2 tháng thử việc review lại lương.

Được đào tạo về quy trình làm việc, công nghệ và hỗ trợ từ các thành viên có kinh nghiệm trong team.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, đầy đủ tiện nghi.

Được cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.

Tham gia các hoạt động của công ty: Du lịch, sinh nhật, party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin