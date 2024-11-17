Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, TN 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

- Phát triển ứng dụng trong hệ sinh thái của ERP như mua hàng, bán hàng, kho, DMS, CRM, HRM, quản trị sản xuất

- Tham gia brainstorm phát triển các tính năng sản phẩm hoặc các sản phẩm mới cùng product owner

- Trao đổi và phân tích các yêu cầu cùng team lead

- Thực hiện việc phát triển dự án theo mô hình Agile

Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành CNTT, có trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Flutter/Dart.

Sử dụng thành thạo Android Studio, Xcode và tích hợp thư viện bên thứ ba.

Có kinh nghiệm về Firebase push notification...

Có kinh nghiệm làm việc với Flutter, xử lý state management với: Bloc, Provider, GetX, Riverpod.

Biết Riverpod là một lợi thế

Có kinh nghiệm về design pattern MVVM.

Có kinh nghiệm về handle với Restful API (Back-end), dùng third-party libraries.

Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter.

Có kinh nghiệm về UI/UX và xử lý các animation phức tạp

Có kinh nghiệm tạo plugin, package, module.

Có tư duy lập trình hướng đối tượng.

Có kinh nghiệm triển khai app lên store Android và IOS

Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu, nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc tích hợp SDK (vd, thanh toán online...).

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Phụ cấp thẻ gửi xe + thưởng dự án + thưởng lễ tết + thưởng cuối năm

Chính sách BHXH, BHYT, và các phúc lợi khác theo đúng quy định của luật lao động và của Công ty

Được đào tạo bài bản (hàng tuần) về nghiệp vụ và kỹ năng

Được đánh giá tăng lương 1 lần/ 1 năm hoặc khi có thành tích đặc biệt

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Được làm việc với các hệ thống lớn hàng đầu của Việt Nam, phát huy tối đa sở trường của mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp

