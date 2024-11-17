Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, TN 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Phát triển ứng dụng trong hệ sinh thái của ERP như mua hàng, bán hàng, kho, DMS, CRM, HRM, quản trị sản xuất
- Tham gia brainstorm phát triển các tính năng sản phẩm hoặc các sản phẩm mới cùng product owner
- Trao đổi và phân tích các yêu cầu cùng team lead
- Thực hiện việc phát triển dự án theo mô hình Agile
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành CNTT, có trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Flutter/Dart.
Sử dụng thành thạo Android Studio, Xcode và tích hợp thư viện bên thứ ba.
Có kinh nghiệm về Firebase push notification...
Có kinh nghiệm làm việc với Flutter, xử lý state management với: Bloc, Provider, GetX, Riverpod.
Biết Riverpod là một lợi thế
Có kinh nghiệm về design pattern MVVM.
Có kinh nghiệm về handle với Restful API (Back-end), dùng third-party libraries.
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter.
Có kinh nghiệm về UI/UX và xử lý các animation phức tạp
Có kinh nghiệm tạo plugin, package, module.
Có tư duy lập trình hướng đối tượng.
Có kinh nghiệm triển khai app lên store Android và IOS
Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu, nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc tích hợp SDK (vd, thanh toán online...).
Sử dụng thành thạo Android Studio, Xcode và tích hợp thư viện bên thứ ba.
Có kinh nghiệm về Firebase push notification...
Có kinh nghiệm làm việc với Flutter, xử lý state management với: Bloc, Provider, GetX, Riverpod.
Biết Riverpod là một lợi thế
Có kinh nghiệm về design pattern MVVM.
Có kinh nghiệm về handle với Restful API (Back-end), dùng third-party libraries.
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Flutter.
Có kinh nghiệm về UI/UX và xử lý các animation phức tạp
Có kinh nghiệm tạo plugin, package, module.
Có tư duy lập trình hướng đối tượng.
Có kinh nghiệm triển khai app lên store Android và IOS
Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu, nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc tích hợp SDK (vd, thanh toán online...).
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: Phụ cấp thẻ gửi xe + thưởng dự án + thưởng lễ tết + thưởng cuối năm
Chính sách BHXH, BHYT, và các phúc lợi khác theo đúng quy định của luật lao động và của Công ty
Được đào tạo bài bản (hàng tuần) về nghiệp vụ và kỹ năng
Được đánh giá tăng lương 1 lần/ 1 năm hoặc khi có thành tích đặc biệt
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Được làm việc với các hệ thống lớn hàng đầu của Việt Nam, phát huy tối đa sở trường của mình
Chính sách BHXH, BHYT, và các phúc lợi khác theo đúng quy định của luật lao động và của Công ty
Được đào tạo bài bản (hàng tuần) về nghiệp vụ và kỹ năng
Được đánh giá tăng lương 1 lần/ 1 năm hoặc khi có thành tích đặc biệt
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Được làm việc với các hệ thống lớn hàng đầu của Việt Nam, phát huy tối đa sở trường của mình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI