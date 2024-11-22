Tuyển Mobile Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Mobile Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Apero Technologies Group
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Apero Technologies Group

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Apero Technologies Group

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Times Tower, 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android dựa trên đặt hàng của Project Owner, Marketing.
Tham gia phân tích, thiết kế kiến trúc, luồng nghiệp vụ của ứng dụng di động dựa trên đặt hàng của Project Owner, Marketing.
Tham gia nghiên cứu, phát triển các concept, module POC, chứng minh tính khả thi cho bài toán công nghệ cụ thể.
Tham gia review, phân tích, đánh giá, nâng cấp và tối ưu mã nguồn do các member junior/fresher tạo ra.
Phối hợp với các team liên quan vận hành dự án theo quy trình.
Tìm tòi, phát kiến ý tưởng, giải pháp cải thiện, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu suất công việc.
Được phép tự do nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất ý tưởng đóng góp vào dự án.
Tham gia hướng dẫn, đào tạo member mới.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Android 2 năm trở lên (Ngôn ngữ Java Android, Kotlin).
Am hiểu stack công nghệ Android cơ bản (Activity/Service/View System, Resource, Storage, Thread Handling, Jetpack, Firebase, Dagger).
Hiểu biết kiến trúc phần mềm (nắm được 1 trong các kiến trúc MVP, MVVM).
Hiểu biết Design Pattern, SOLID.
Có khả năng nghiên cứu các công nghệ mới.
Có khả năng dựng base project là một lợi thế.
Có hiểu biết về Web, Cloud technology là một lợi thế.
Có khả năng tự nghiên cứu và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Đam mê, chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Đam mê phát triển sản phẩm.
Có kinh nghiệm lead và training member là lợi thế lớn.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ.
15.000.000 - 30.000.000 VNĐ.
Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.
Thưởng định kỳ 2 lần/năm
Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.
Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,...
Xây dựng Career Path theo mong muốn và phù hợp với mỗi thành viên.
Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Apero Technologies Group

Apero Technologies Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội: Toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: Tòa Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

