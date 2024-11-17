Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 412 Nguyễn Văn cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Thực hiện xây dựng, thiết kế một ứng dụng mới;
Tiến hành nâng cấp, sửa chữa, cải thiện những ứng dụng có sẵn;
Xây dựng hệ thống các chức năng xử lý ứng dụng;
Nghiên cứu và phát triển thêm những ứng dụng công nghệ mới;
Tham gia Phân tích và thiết kế từng module trong phần mềm;
Cập nhật, phân tích nghiệp vụ, các thay đổi trong quy trình triển khai;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung:

Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi được hưởng:
- Mức lương thỏa thuận;
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến;
- Tăng lương theo hiệu quả công việc và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành.
2. Chế độ, phúc lợi:
+ Tất cả người lao động ký HĐLĐ với công ty đều được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật;
+ Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
+ Được cấp tiền trang phục hàng năm;
+ Được hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm;
+ Được hỗ trợ các loại phụ cấp tùy thuộc vào đặc thù của công việc;
+ Được hưởng Phụ cấp ăn trưa;
+ Được mua vé giảm theo chế độ của Tổng công ty HKVN (Vietnamairlines) và Hãng Hàng không Jestar pacific (JPA);
+ Lao động nữ được được hưởng các chế độ theo đúng quy định của Phát luật nhà nước và Công ty.
3. Chế độ an sinh xã hội:
Tất cả người lao động ký HĐLĐ đều được Công ty mua 02 gói bảo hiểm, bao gồm:
+ Bảo hiểm con người;
+ Bảo hiểm tai nạn lao động;
+ Tùy theo điều kiện hoạt động SXKD thực tế, Công ty có thể xem xét mua bổ sung các gói bảo hiểm khác cho các đối tượng gắn bó và có thâm niên làm việc tại Công ty như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí...
4. Chế độ đào tạo:
+ Tất cả người lao động đều được tham gia các lớp đào tạo liên quan đến tìm hiểu môi trường làm việc, hội nhập với Công ty cũng như các nội dung đào tạo khác để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
+ Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, quy trình, quy định do Công ty tổ chức.
+ Được làm quen với môi trường thực tế, năng động, sáng tạo.
+ Được tham gia các khóa học, hỗ trợ lệ phí thi các chứng chỉ quốc tế phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

