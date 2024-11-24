Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Lập trình sản phẩm app theo yêu cầu của công ty.
Tài liệu hóa các yêu cầu, code đã phát triển.
Phối hợp với tester để tích hợp, test chức năng
Triển khai sản phẩm lên môi trường products
Tiếp nhận phản hồi từ các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh với người dùng.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về lập trình iOS/Android/React Native (HTML & Javascript), Flutter (Dart)
Nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng, các trung tâm đào tạo ngành CNTT
Đảm bảo thời gian thực tập full-time tối thiểu 4 ngày/tuần (Công ty làm việc từ Thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần 8h30 -18h20)
Có Laptop phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nhận mức hỗ trợ thực tập 3.000.000 VND/tháng từ tháng thứ 2
Được đào tạo phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc
Được tham gia các lớp đào tạo, khóa học về chuyên môn, kỹ năng
Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân
Sau 1-2 tháng thực tập sẽ có đánh giá kết quả của Leader và được xem xét nâng lên thử việc và ký hợp đồng lao động.
Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

