Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Lập trình sản phẩm app theo yêu cầu của công ty.

Tài liệu hóa các yêu cầu, code đã phát triển.

Phối hợp với tester để tích hợp, test chức năng

Triển khai sản phẩm lên môi trường products

Tiếp nhận phản hồi từ các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh với người dùng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức cơ bản về lập trình iOS/Android/React Native (HTML & Javascript), Flutter (Dart)

Nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng, các trung tâm đào tạo ngành CNTT

Đảm bảo thời gian thực tập full-time tối thiểu 4 ngày/tuần (Công ty làm việc từ Thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần 8h30 -18h20)

Có Laptop phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nhận mức hỗ trợ thực tập 3.000.000 VND/tháng từ tháng thứ 2

Được đào tạo phát triển bản thân, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp

Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc

Được tham gia các lớp đào tạo, khóa học về chuyên môn, kỹ năng

Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân

Sau 1-2 tháng thực tập sẽ có đánh giá kết quả của Leader và được xem xét nâng lên thử việc và ký hợp đồng lao động.

Tham gia các chuyến du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

