Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mobile Developer

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12

- Ngõ 36 Xuân Thủy

- Dịch Vọng Hậu

- Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

2.1 Thực hiện các công việc chuyên môn phát triển sản phẩm Mobile như:
- Phát triển sản phẩm cho xe điện và hệ sinh thái;
- Phát triển phần mềm quản lý, theo dõi thiết bị trên điện thoại;
- Phát triển các phần mềm phân tích dữ liệu từ hạ tầng IoT;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QLTT.
2.2 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, cơ điện tử và các ngành có liên quan;
3.2 Kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất
- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm lập trình Mobile sử dụng Flutter.
02
- Có kinh nghiệm với Restful API, Third Party;
- Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, UI/UX.
- Có mindset về tối ưu hoá ứng dụng, chú trọng vào hiệu năng, khả năng mở rộng, dễ bảo trì.
- Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ động trong công việc của mình.
- Có kinh nghiệm xử lý rejection của AppStore và Google Play là một lợi thế.
- Thuần thục build release app cho Android và Ios.
- Có kinh nghiệm tối ưu hóa performance và tối ưu hóa cho các loại device khác nhau;
- Đam mê phát triển sản phẩm;
- Nắm vững kiến về thức lập trình hướng đối tượng OOP, mô hình phát triển phần mềm MVC/MVP/MVVM;
- Sử dụng thành thạo các IDE phát triển (Android Studio, Eclipse, ...) và công cụ quản lý mã nguồn (Git);
- Có kinh nghiệm làm về IOT là lợi thế;
- Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống yêu cầu độ tin cậy cao;
- Có kiến thức tốt về an toàn, bảo mật thông tin;
- Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: UPTO 1500 USD/tháng, hoặc theo năng lực và kinh nghiệm;
- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh, v.v;
- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông;
- Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và năng động;
- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty);
- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc;
- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp;
- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết. v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

