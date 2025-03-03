Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 55A Trần Thái Tông, Phường 15,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Có kiến thức về các framework PHP như Laravel, CMS WordPress,...
Hiểu biết về MySQL, AWS services, Server, Network and security.
Có khả năng thiết kế và phát triển các API.
Kinh nghiệm xử lý lỗi, kiểm tra và review mã nguồn.
Có kinh nghiệm làm việc với UI (HTML/CSS/JS,...).
Từng làm việc với Agile/Scrum là lợi thế.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng làm việc nhóm nhưng cũng có thể làm việc độc lập, kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao.
Trên hết là tinh thần học hỏi và sẵn sàng tự phát triển thêm bản thân
Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree Thì Được Hưởng Những Gì
- MỨC LƯƠNG: Thoả thuận
- Được đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.
- Khi lên chính thức sẽ được:
+ Tham gia BHXH đầy đủ
+ Nghỉ phép + lễ hằng năm.
+ Lương thưởng tháng 13
+ Được xét tăng lương theo năng lực và kết quả vượt chỉ số.
+ Chế độ phúc lợi đầy đủ cho các bạn (sinh nhật, party, trà sữa... nhé!!!).
+ Công ty hỗ trợ 50% cơm trưa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
