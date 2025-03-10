Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PIKOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập trình Firmware cho các ứng dụng nhúng, IoT sử dụng STM32, Nordic chip, ESP32, Rasp Pi, Jetson và các OS development kit.

- Xây dựng hệ thống quản lý các thiết bị, xây dựng API, IoT Cloud...

- Kết hợp với bộ phận phát triển Hardware và Software để hoàn thành dự án.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử.

- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm.

- Có hiểu biết sâu về các ứng dụng IoT, hệ thống nhúng, làm việc nhiều về OS (Linux, Yocto).

- Có kinh nghiệm thiết kế PCB, kinh nghiệm test mạch là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm lập trình Python, build custom OS cho các dev kit như Rasp Pi, Orange, Jetson...

- Làm việc nhiều với các chuẩn giao tiếp không dây: Wifi, BLE, Lora/LoraWAN, Zigbee...

- Khả năng làm việc độc lập, chịu khó tìm tòi,nghiêncứu.

Tại CÔNG TY TNHH PIKOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

- Thời gian làm việc linh động.

- Có thể làm việc online hoặc offline.

- Được đào tạo và làm việc với nhiều loại dự án khác nhau để nâng cao năng lực bản thân, làm việc và tiếp xúc với khách hàng nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIKOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin