Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- V1

- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển và bảo trì các ứng dụng web/backend sử dụng Node.js.
Tham gia vào việc phân tích yêu cầu và thiết kế kỹ thuật.
Viết code chất lượng cao, dễ bảo trì và có hiệu suất tốt.
Thực hiện unit testing và kiểm thử tích hợp.
Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Khắc phục lỗi và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.
Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới vào công việc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình Node.js.
Thành thạo ít nhất một framework Node.js phổ biến như Express.js.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu (MongoDB, PostgreSQL hoặc MySQL).
Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng (OOP) và lập trình bất đồng bộ.
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs.
Kinh nghiệm sử dụng Git.
Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15-25 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
- Đóng BHXH theo quy định của pháp luật
- Thưởng các ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...)
- Nghỉ Lễ/Tết, 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Cung cấp thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà V1-A02, Lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

