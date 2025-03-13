Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Code United làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Code United
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- tòa nhà TSQ
- Euroland, Mộ Lao,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Tìm hiểu về web extensions của công ty và lên kế hoạch test
- Cài đặt môi trường kiểm thử, tạo dữ liệu kiểm thử và thực hiện kiểm thử giao diện và chức năng
- Ghi lại và thông báo các lỗi tìm được và phối hợp với developer fix bugs.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là quy trình kiểm thử, triển khai và nghiệm thu.
- Có kinh nghiệm kiểm thử web
- Chăm chỉ, cận thận và tỉ mỉ;
- Tiếng Anh đọc hiểu, viết report
- Ưu tiên có kinh nghiệm với WordPress
- Có kinh nghiệm kiểm thử web
- Chăm chỉ, cận thận và tỉ mỉ;
- Tiếng Anh đọc hiểu, viết report
- Ưu tiên có kinh nghiệm với WordPress
Tại Công Ty TNHH Code United Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 8 - 14 triệu, thoả thuận theo năng lực lúc phỏng vấn
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Được đào tạo các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực phần mềm
- Được hưởng tháng lương thứ 13, đóng đầy đủ BHYT, BHXH
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty: sinh nhật, team building hàng tháng, company trip, chuyên gia nước ngoài đào tạo hàng năm …
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Được đào tạo các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực phần mềm
- Được hưởng tháng lương thứ 13, đóng đầy đủ BHYT, BHXH
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty: sinh nhật, team building hàng tháng, company trip, chuyên gia nước ngoài đào tạo hàng năm …
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Code United
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI