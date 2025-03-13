Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Code United làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa nhà TSQ - Euroland, Mộ Lao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Tìm hiểu về web extensions của công ty và lên kế hoạch test

- Cài đặt môi trường kiểm thử, tạo dữ liệu kiểm thử và thực hiện kiểm thử giao diện và chức năng

- Ghi lại và thông báo các lỗi tìm được và phối hợp với developer fix bugs.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là quy trình kiểm thử, triển khai và nghiệm thu.

- Có kinh nghiệm kiểm thử web

- Chăm chỉ, cận thận và tỉ mỉ;

- Tiếng Anh đọc hiểu, viết report

- Ưu tiên có kinh nghiệm với WordPress

Tại Công Ty TNHH Code United Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 - 14 triệu, thoả thuận theo năng lực lúc phỏng vấn

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Được đào tạo các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực phần mềm

- Được hưởng tháng lương thứ 13, đóng đầy đủ BHYT, BHXH

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty: sinh nhật, team building hàng tháng, company trip, chuyên gia nước ngoài đào tạo hàng năm …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Code United

