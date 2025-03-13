Tuyển Lập trình viên Tập đoàn FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn FPT
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Tập đoàn FPT

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Tập đoàn FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng di động trên nền tảng Android.
Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.
Tích hợp các dịch vụ web và API vào ứng dụng.
Thực hiện unit test, integration test và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ thiết kế, backend và quản lý sản phẩm để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng.
Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và áp dụng vào phát triển ứng dụng.
Đóng góp ý tưởng và giải pháp sáng tạo cho các dự án mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành CNTT.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
Kiến thức vững về OOP, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
Kinh nghiệm lập trình Java/Kotlin cho Android.
Hiểu biết sâu về Android SDK, các phiên bản khác nhau của Android và cách tối ưu hóa cho các màn hình khác nhau.
Kinh nghiệm làm việc với RESTful API và các dịch vụ web.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tư duy giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi nhanh
Ưu Tiên ( Không bắt buộc)
Có kinh nghiệm Firebase/Cloud/Cross-platform.
Biết sử dụng các công cụ phổ biến để build và publish App trên App Store (TestFlight, FireBase app Distribution, Deploygate)
Có các ứng dụng trên App Store hoặc Google Play

Tại Tập đoàn FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập FPT, bạn sẽ được làm việc tại một trong những môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn:
Được tham gia xây dựng hệ thống và sản phẩm (làm product).
Được học tập và ứng dụng các công nghệ mới nhất và là xu hướng hiện tại
Training nội bộ và giáo viên ngoài: Các công nghệ mới (AI, Cloud, BigData, IoT,...), kỹ năng mềm, các kiến thức chuyên môn,...
Thu nhập hấp dẫn, chế độ khen thưởng phong phú.
Các chế độ bảo hiểm theo luật định; Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho người FPT.
Cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến và hiện đại.
Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam. Cơ hội được đào tạo các chứng chỉ quốc tế.
Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn FPT

Tập đoàn FPT

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

