Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng API từ base code có sẵn
Xây dựng thêm các tính năng liên quan tới web socket
Tham gia vào việc cải thiện hiệu suất api
Xây dựng microservice
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1-3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình Go.
Kinh nghiệm phát triển và triển khai các ứng dụng chất lượng cao sử dụng Go.
Quen thuộc với các framework và thư viện Go, chẳng hạn như Gin, Echo, hoặc Revel.
Kiến thức về các framework web phổ biến của Go và phát triển API RESTful.
Hiểu biết về các hệ thống cơ sở dữ liệu, bao gồm cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL, caching redis và elasticsearch
Biết thêm ngôn ngữ nodejs là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đóng thuế theo quy định của pháp luật
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Review lương 6 tháng 1 lần.
Team building, company trip,....
Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
