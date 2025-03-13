Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng API từ base code có sẵn

Xây dựng thêm các tính năng liên quan tới web socket

Tham gia vào việc cải thiện hiệu suất api

Xây dựng microservice

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1-3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình Go.

Kinh nghiệm phát triển và triển khai các ứng dụng chất lượng cao sử dụng Go.

Quen thuộc với các framework và thư viện Go, chẳng hạn như Gin, Echo, hoặc Revel.

Kiến thức về các framework web phổ biến của Go và phát triển API RESTful.

Hiểu biết về các hệ thống cơ sở dữ liệu, bao gồm cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL, caching redis và elasticsearch

Biết thêm ngôn ngữ nodejs là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đóng thuế theo quy định của pháp luật

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Review lương 6 tháng 1 lần.

Team building, company trip,....

Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin