Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đọc hiểu nghiệp vụ hệ thống
• Trao đổi các công việc với các thành viên khác trong nhóm kiểm thử nói riêng cũng như là nhóm phát triển phần mềm và các phòng ban khác nói chung.
• Thực hiện tất cả các cấp độ kiểm thử phần mềm (Hệ thống, Tích hợp và Hồi quy – System Testing, Integration Testing, and Regression Testing).
• Phát hiện và theo dõi các lỗi và sự không nhất quán của phần mềm.
• Đưa ra các giải pháp kịp thời.
• Cung cấp hỗ trợ và tài liệu liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Ưu tiên ứng viên đã từng học qua khóa kiểm thử cơ bản
• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, chuyên ngành CNTT/CNPP hoặc liên quan.
• Có kinh nghiệm viết testcase và thực hiện test các dự án phần mềm trên PC hoặc Mobile. (Web hoặc app).
• Chăm chỉ nhiệt tình, sẵn sàng nghiên cứu học hỏi kiến thức mới.
• Cẩn thận và tỷ mỉ, có trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm.
• Có kinh nghiệm quản lý dự án là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương hấp dẫn
• Đánh giá định kỳ 2 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực;
• Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động.
• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

