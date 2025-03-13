Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà G2 khu TTTM Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa hệ thống backend sử dụng Node.js.

Phát triển ứng dụng web sử dụng framework Remix Run.

Xây dựng API phục vụ frontend, đảm bảo hiệu suất và bảo mật.

Tích hợp và tối ưu hệ thống hàng đợi sử dụng BullMQ, Redis.

Xử lý bất đồng bộ, retry, rate limiting và job dependencies.

Làm việc với MySQL, tối ưu hóa truy vấn và hiệu suất hệ thống.

Áp dụng CI/CD để tự động hóa quy trình triển khai.

Phối hợp với các thành viên trong nhóm để triển khai và cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Node.js và có kinh nghiệm làm việc với framework Remix Run.

Hiểu sâu về hệ thống hàng đợi (BullMQ, Redis) và cách tối ưu hiệu suất.

Thành thạo MySQL, tối ưu hóa truy vấn và hệ thống cơ sở dữ liệu.

Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS là một lợi thế.

Kinh nghiệm xử lý bất đồng bộ, retry, rate limiting, job dependencies.

Sử dụng tốt Git, CI/CD để quản lý mã nguồn và triển khai hệ thống.

Có kinh nghiệm tối ưu hiệu suất và debug hệ thống lớn.

Tư duy logic cao, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Có kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật rõ ràng.

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cơ hội tiếp cận và phát triển các hệ thống lớn, ứng dụng thực tế.

Được đào tạo nâng cao chuyên môn và công nghệ mới.

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng hiệu suất, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ, ngày Tết

Xét tăng lương định kỳ theo năng lực và đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL

