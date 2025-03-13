Tuyển Lập trình viên CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập kế hoạch nội dung website, phối hợp với đội SEO để tối ưu từ khóa và traffic.

Đào tạo nhân sự về quy trình content website và khai thác công cụ AI hỗ trợ.

Giám sát số lượng và chất lượng nội dung, theo dõi KPI content, và báo cáo.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm content hoặc 6 tháng ở vị trí tương đương

Hiểu SEO on-page và cách nội dung website hỗ trợ traffic/branding.

Kỹ năng quản lý đội nhóm, sử dụng công cụ như Google Analytics, Google Keywordplaner …

Biết tận dụng AI (ChatGPT, Grok3, perplexity…) là lợi thế.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học hỏi thêm về SEO và quản lý, content social.

Được train thêm các kỹ năng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.