Tuyển Lập trình viên CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lập kế hoạch nội dung website, phối hợp với đội SEO để tối ưu từ khóa và traffic.
Đào tạo nhân sự về quy trình content website và khai thác công cụ AI hỗ trợ.
Giám sát số lượng và chất lượng nội dung, theo dõi KPI content, và báo cáo.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm content hoặc 6 tháng ở vị trí tương đương
Hiểu SEO on-page và cách nội dung website hỗ trợ traffic/branding.
Kỹ năng quản lý đội nhóm, sử dụng công cụ như Google Analytics, Google Keywordplaner …
Biết tận dụng AI (ChatGPT, Grok3, perplexity…) là lợi thế.
Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học hỏi thêm về SEO và quản lý, content social.
Được train thêm các kỹ năng khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
