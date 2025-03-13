Tuyển Lập trình viên INVIV CLOUD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - HL Tower, 6/82 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phân tích yêu cầu và thiết kế các test case hiệu quả, bao phủ toàn diện các chức năng của phần mềm.

Thực hiện kiểm thử thủ công (Manual Testing) cho các ứng dụng web và mobile.

Báo cáo lỗi chi tiết, chính xác, kèm theo các bước tái tạo lỗi (bug report).

Theo dõi quá trình sửa lỗi và kiểm tra lại sau khi lỗi được khắc phục (regression testing).

Tham gia vào các cuộc họp nhóm, thảo luận về kế hoạch kiểm thử và kết quả kiểm thử.

Hỗ trợ đội ngũ phát triển trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình kiểm thử để nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Hiểu biết về các phương pháp kiểm thử phần mềm (black-box testing, white-box testing, ...).

Thành thạo các kỹ thuật viết test case, test plan, test report.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý lỗi như Jira, Bugzilla (hoặc các công cụ tương tự).

Khả năng phân tích, tư duy logic tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại INVIV CLOUD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INVIV CLOUD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

