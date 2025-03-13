Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2.,Hà Nội

Lập trình phát triển ứng dụng Desktop Application sử dụng C#/.NET (WPF, WinForms);

Giao diện tương tác (Dashboard, Data Visualization)

Tích hợp API với hệ thống khác

Xử lý dữ liệu (Data Processing, AI Integration)

Quản lý và tối ưu hệ thống lưu trữ dữ liệu

Kết nối với hệ thống AI, xử lý dữ liệu bằng Web API, gRPC hoặc Message Queue (Kafka, RabbitMQ);

Triển khai mô hình MVVM, Clean Architecture để tối ưu tổ chức code;

Phát triển các module sản phẩm theo yêu cầu của dự án;

Làm việc theo sự phân công của Trưởng nhóm / Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm;

Làm việc và phát triển sản phẩm theo Agile/Scrum

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan;

Có tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm lập trình C# .NET;

Thành thạo WPF, WinForms để phát triển ứng dụng Desktop;

Có kinh nghiệm làm việc với SQL Server, PostgreSQL hoặc NoSQL (MongoDB, Redis, Elasticsearch);

Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu, thuật toán, lập trình hướng đối tượng (OOP);

Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API, WebSockets hoặc gRPC;

Có kinh nghiệm tối ưu hiệu suất, đa luồng, xử lý dữ liệu lớn;

Tinh thần hợp tác và làm việc tốt.

Lợi thế:

Kinh nghiệm làm việc với Blazor, Electron.NET để phát triển UI nâng cao;

Hiểu biết về AI, Machine Learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP);

Kinh nghiệm tích hợp Graph Database (Neo4j) hoặc các hệ thống phân tích dữ liệu lớn;

Có kiến thức về Docker, Kubernetes để hỗ trợ triển khai hệ thống;

Đã từng làm việc trong dự án có tích hợp AI hoặc xử lý dữ liệu lớ

Thu nhập: Cạnh tranh

Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;

Được cấp máy tính, công cụ để làm việc;

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao độn;

Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,…

