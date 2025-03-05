Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 304 Hồ Tùng Mậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Tham gia quá trình phân tích sản phẩm.

- Chịu trách nghiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản / lên kế hoạch / thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả.

- Thực hiện và review test process.

- Tham gia đào tạo hỗ trợ vận hành sản phẩm cho người dùng.

- Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về test app mobile.

- Ưu tiên tuyển nữ.

- Tư duy logic, có khả năng tiếp thu và làm việc nhanh nhạy.

- Chăm chỉ, kiên trì, cẩn thận, giao tiếp tốt và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thoải mái, đề cao tính sáng tạo.

- Được đào tạo trở thành tester chuyên nghiệp.

- Được đào tạo về nghiệp vụ của các sản phẩm

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL

