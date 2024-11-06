Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
- Bình Dương:
- CN7, đường N4,Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Điện Biên Phủ, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì chất lượng, đảm bảo hệ thống thông tin được hoạt động ổn định.
Có kinh nghiệm quản lý hệ thống camera, laoptop, PC, mạng internet, hệ thống access control.
Kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố máy tính.
Theo dõi và tư vấn nâng cấp cho hệ thống mạng thông tin nội bộ trong trường hợp cần thiết.
Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến cài đặt phần mềm.
Sắp xếp, hệ thống hóa và quản lý dữ liệu người dùng.
Thử nghiệm và đánh giá những công nghệ mới phục vụ cho công việc của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Kiên nhẫn, tập trung, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội huấn luyện: Cơ hội phát triển và thăng tiến
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ 2 - Thứ 7.
Thời gian làm việc:
Đồng nghiệp: Môi trường trẻ, cởi mở, hòa đồng, thân thiện.
Nhận 85% lương chính thức trong thời gian thử việc.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, theo quy định của pháp luật.
Ngày nghỉ: Chủ Nhật
Lương: Cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
