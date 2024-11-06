Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - CN7, đường N4,Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Điện Biên Phủ, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Lập trình viên

Duy trì chất lượng, đảm bảo hệ thống thông tin được hoạt động ổn định.

Có kinh nghiệm quản lý hệ thống camera, laoptop, PC, mạng internet, hệ thống access control.

Kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố máy tính.

Theo dõi và tư vấn nâng cấp cho hệ thống mạng thông tin nội bộ trong trường hợp cần thiết.

Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến cài đặt phần mềm.

Sắp xếp, hệ thống hóa và quản lý dữ liệu người dùng.

Thử nghiệm và đánh giá những công nghệ mới phục vụ cho công việc của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, có thêm các chứng chỉ về máy tính là một điểm cộng.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Kiên nhẫn, tập trung, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 60 ngày.

Cơ hội huấn luyện: Cơ hội phát triển và thăng tiến

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ 2 - Thứ 7.

Thời gian làm việc:

Đồng nghiệp: Môi trường trẻ, cởi mở, hòa đồng, thân thiện.

Nhận 85% lương chính thức trong thời gian thử việc.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, theo quy định của pháp luật.

Ngày nghỉ: Chủ Nhật

Lương: Cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN

