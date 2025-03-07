Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH An Thịnh (SANAKY Miền Bắc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội, Phố Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sủa chữa, quản lý hệ thống thiết bị Văn phòng: Máy tính, máy in, photo, mạng Internet, Tổng đài điện thoại, các phần mềm và theo dõi các hợp đồng cung cấp các dịch vụ này.

Kiểm tra, đánh giá đề xuất, mua sắm, sửa chữa các thiết bị Văn phòng.

Đầu mối quản lý các phần mềm nhân sự , kế toán, số hóa quản trị ..., tiếp nhận, xử lý lỗi hoặc liên hệ bên cung cấp để xử lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính.

Nam tuổi từ 26 – 35, sức khỏe tốt.

Tỉ mỉ, chịu khó, trung thực.

Nhanh nhẹn, biết cách tổ chức và sắp xếp công việc.

Tinh thần làm việc có trách nhiệm, biết cách phối hợp nhóm và có khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Mong muốn công việc ổn định, gắn bó lâu dài.

Thử việc: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ 08:00 đến 17h00. Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Cơ hội huấn luyện: - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Đồng nghiệp:

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển tương lai;

Ngày nghỉ: Chủ nhật và các ngày Lễ Tết

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :

