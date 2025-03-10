Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 35 Nguyễn Đình Chiểu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phân tích nghiệp vụ với khách hàng:
Tìm hiểu, trau dồi nghiệp vụ trong lĩnh vực của khách hàng
Cập nhật các quy định, nguyên tắc, luật có liên quan đến lĩnh vực của khách hàng
Tìm hiểu mô hình quản lý, cơ chế hoạt động của khách hàng, hệ thống báo cáo, các danh mục cần thiết lập
Khai thác và thu thập thông tin về yêu cầu của người dùng, Tổng hợp đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu tính năng, hệ thống của Khách hàng
Phân tích, làm rõ các yêu cầu từ đó thiết kế, mô hình hóa được quy trình hoạt động thực tế của khách hàng
Viết đầy đủ các tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế: User Requirement Specification and Software/ System Requirement Specification (URS/ SRS), and Feature List
Giới thiệu với khách hàng đặc điểm, tính năng, ưu điểm của phần mềm. Thúc đẩy khách hàng tham gia sử dụng các tính năng, tiện ích người dùng
Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa trên các phân tích, nghiên cứu để thuyết phục, thống nhất tính năng với khách hàng
Làm việc với các bộ phận trong dự án:
Làm việc với DEV, QA, PM để thống nhất yêu cầu đáp ứng, thực hiện dự án
Hỗ trợ DEV hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ, xác nhận và làm chi tiết các thông tin trao đổi với khách hàng
Hỗ trợ QA hiểu rõ nghiệp vụ để viết testcase, checklist

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệmvà kỹ năng với những dự ánphần mềm
Có kiến thức, am hiểu về Phát triển phần mềm.
Kinh nghiệm về API
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Có kinh nghiệm quản lý team là lợi thế.
Kỹ năng phân tích vấn đề
Khả năng học hỏi, tiếp cận nhanh và tư duy logic
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Khả năng giao tiếp
Khả năng thuyết phục

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN)
Mức lương: upto 20triệu (thương lượng phù hợp với năng lực)
Thưởng thâm niên làm việc: 5 triệu/năm
Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

