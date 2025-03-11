Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Truyền Thông Digizone Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 Cộng Hòa, Phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng và phát triển dự án đa lĩnh vực trên nền tảng Wordpress

• Quản trị và duy trì ổn định các website của khách hàng, khắc phục khi site có sự cố

• Phát triển & vận hành các tên miền thuộc sở hữu của Diwe; website nội bộ

• Phát triển tư duy lập trình, tư duy logic

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên về Web Design

– Có kiến thức về UX/UI

– Thành thạo các công cụ thiết kế Photoshop, Illustrator và các ngôn ngữ lập trình HTML5/CSS3, Javascript….

– Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ cao

– Hiểu biết về Responsive Website, các xu hướng thiết kế website mới hiện nay là lợi thế

– Hiểu biết cơ bản về – Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt

– Có trách nhiệm cao về chất lượng và tiến độ công việc

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Digizone Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

• Lương: thỏa thuận

• Thử việc 1 tháng.

• Trợ cấp tiền ăn trưa

• Được thưởng KPI cùng phòng Marketing

• Ngày phép nghỉ được hưởng lương: 1 ngày / tháng.

• Được hưởng chế độ BHYT, BHXH,BHTN theo quy định của pháp luật.

• Được đi du lịch công ty theo quy định công ty.

• Được tăng lương theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Digizone Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin