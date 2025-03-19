Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô A9 Đường số 4, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc

Lập trình, hiệu chỉnh và hỗ trợ vận hành máy đo tọa độ CMM để kiểm tra các chi tiết thử nghiệm và sản phẩm cơ khí chính xác.

Sử dụng các dụng cụ đo lường như thước cặp, panme, dưỡng ren, dưỡng lỗ để kiểm tra độ chính xác của sản phẩm.

Thực hiện kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật.

Phát triển và thực hiện chương trình kiểm tra CMM cho các linh kiện có độ chính xác cao.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ cơ khí.

Thành thạo các mô-đun CAD/CAM/CNC từ chương trình học đại học.

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan.

Khả năng sử dụng MS Office và tiếng anh giao tiếp cơ bản

Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM

