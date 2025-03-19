Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lô A9 Đường số 4, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Hòa Vang, Huyện Hòa Vang
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập trình, hiệu chỉnh và hỗ trợ vận hành máy đo tọa độ CMM để kiểm tra các chi tiết thử nghiệm và sản phẩm cơ khí chính xác.
Sử dụng các dụng cụ đo lường như thước cặp, panme, dưỡng ren, dưỡng lỗ để kiểm tra độ chính xác của sản phẩm.
Thực hiện kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật.
Phát triển và thực hiện chương trình kiểm tra CMM cho các linh kiện có độ chính xác cao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ cơ khí.
Thành thạo các mô-đun CAD/CAM/CNC từ chương trình học đại học.
Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan.
Khả năng sử dụng MS Office và tiếng anh giao tiếp cơ bản
Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ALLOY CORPORATION VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
