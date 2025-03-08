Tuyển Lập trình viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/B6 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia toàn bộ vòng đời phát triển của sản phẩm, phát triển các tính năng trên ứng dụng di động;

- Phối hợp với đội lập trình Backend để tối ưu và nâng cấp tính năng, hiệu năng của ứng dụng;

- Tham gia phân tích yêu cầu, tính năng người dùng. Đề xuất các giải pháp cải thiện giao diện đồ hoạ, tính thẩm mỹ của ứng dụng;

- Tối ưu hoá giao diện của ứng dụng để đạt được tốc độ và hiệu suất tối đa;

- Đánh giá định kỳ về hiệu suất và tính bảo mật hệ thống; tiến hành hiệu chỉnh sau đánh giá;

- Thực hiện các công việc phù hợp với năng lực chuyên môn được cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Công nghệ phần mềm, khoa học máy tính, hệ thống thông tin hoặc liên quan;

- Kinh nghiệm từ 3 năm trong vai trò là lập trình viên Ứng dụng di động;

- Có kinh nghiệm làm việc với React Native;

- Có kinh nghiệm làm việc với Flutter, Java, Swift, Object C, Kotlin là một lợi thế;

- Có kinh nghiệm làm việc và xử lý công việc liên quan: google maps, push notification, firebase, deeplink, backgroud và foreground,…;

- Có kiến thức tốt về lập trình, cấu trúc dữ liệu.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

- Được xem xét tăng lương hàng năm;

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được hưởng bảo hiểm sức khỏe cá nhân toàn diện;

- Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

- Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

- Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

- Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

- Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/lần sinh;

- Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;

- Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;

- Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;

- Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);

- Và được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen.…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin