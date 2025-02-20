Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH 123 WEBSITE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Dưới sự hướng dẫn và đào tạo của Leader để tham gia lập trình website hoàn chỉnh (Full-stack) từ A-Z cho khách hàng trên nền tảng Wordpress.

- Lập trình giao diện website trên CMS Wordpress: Theo theme hoặc Custom.

- Lập trình plugin tính năng theo yêu cầu phát sinh

- Kết nối giữa CMS wordpress và phần mềm thông qua REST API

- Triển khai các dự án, giải pháp thực tế cho khách hàng

- Chi tiết công việc được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm 2-3 năm về chuyên môn (Senior).

- Ưu tiên ứng viên am hiểu Wordpress + PHP + HTML + CSS + Jquery.

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Photoshop, AI, ...

- Có khả năng phân tích, hiểu biết về giao diện người dùng.

- Chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có laptop làm việc.

- Có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH 123 WEBSITE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập.

- Thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và các kỹ năng làm việc.

- Được nghỉ ngày lễ, tết, chiều thứ 7 và chủ nhật.

- Ngoài Lương còn có Thưởng theo dự án, thưởng lễ, tết và tháng 13.

- Chính sách bảo hiểm theo quy định của công ty.

- Xét duyệt tăng lương 6 tháng/ lần.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 123 WEBSITE

