Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Được đào tạo và hỗ trợ vận hành hệ thống Core Banking và hệ thống Ứng dụng khác, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định

Được đào tạo và hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trong vận hành hệ thống được giao (CoreBanking, FBTI, Treasury ..) toàn hàng

Được đào tạo và hỗ trợ thực hiện phân tích và gửi lỗi cho đội phát triển/nhà cung cấp, phối hợp với đội phát triển/nhà cung cấp kiểm tra và nghiệm thu các bản vá lỗi

Được đào tạo và hỗ trợ thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống Corebanking, FBTI, Treasury và các hệ thống

Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng được phân công

Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên hoặc đang chờ nhận bằng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

Kiến thức về PLSQL, Javascript...

Database / SQL: biết các khái niệm & sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu: select, insert, update or delete, joins, trigger, function/procedure. Tối ưu câu truy vấn (tuning performance)

Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo và có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tại Vietbank.

Được tính tăng ca ngoài giờ, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh