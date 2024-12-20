Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo và hỗ trợ vận hành hệ thống Core Banking và hệ thống Ứng dụng khác, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định
Được đào tạo và hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trong vận hành hệ thống được giao (CoreBanking, FBTI, Treasury ..) toàn hàng
Được đào tạo và hỗ trợ thực hiện phân tích và gửi lỗi cho đội phát triển/nhà cung cấp, phối hợp với đội phát triển/nhà cung cấp kiểm tra và nghiệm thu các bản vá lỗi
Được đào tạo và hỗ trợ thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống Corebanking, FBTI, Treasury và các hệ thống
Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng được phân công
Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên hoặc đang chờ nhận bằng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
Kiến thức về PLSQL, Javascript...
Database / SQL: biết các khái niệm & sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu: select, insert, update or delete, joins, trigger, function/procedure. Tối ưu câu truy vấn (tuning performance)
Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo và có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tại Vietbank.
Được tính tăng ca ngoài giờ, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Database, SQL, JavaScript

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo và có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tại Vietbank.
Được tính tăng ca ngoài giờ, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

